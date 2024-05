Calabria, capriolo investito e lanciato in una scarpata a Bisignano: salvato dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende con supporto di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti questa mattina alle prime luci dell’alba per il recupero di un Capriolo nel comune di Bisignano.

Il povero animale, investito da una vettura era poi caduto in una scarpata impervia adiacente la sede stradale. Allertati dai carabinieri, l’intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere con una manovra Speleo di calata e recupero il Capriolo. Quest’ultimo, ferito, veniva trasportato in zona sicura ed affidato a personale veterinario per le cure del caso. Intervento concluso alle ore 10.30 circa.

