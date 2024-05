Calabria: cane muore dopo terribili torture

StrettoWeb

Una denuncia contro ignoti è stata inviata in queste ore dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA alla procura di Catanzaro per chiedere indagini approfondite su quanto è successo l’altra notte nel quartiere Signorello dove un cane di quartiere è stato orribilmente seviziato e torturato e che in seguito a quelle sevizie è morto.

Il cane pare sia stato torturato da tre elementi che poi si sarebbero allontanati con il favore delle tenebre-. l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha istutito anche una ricompensa di mille euro che verrà pagata a chi con la sua denuncia per iscritto resa nelle forme di legge aiuterà ad identificare e poi con la sua testimonianza in tribunale farà condannare in via definitiva gli autori di questo atto criminale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.