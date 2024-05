Bonifica SIN-Crotone, Errigo non sarà presente in consiglio comunale

StrettoWeb

La Bonifica del SIN Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria potrebbe essere ad un punto di svolta: nonostante il lavoro alacre del Gen. Errigo, c’è anche ci contesta EniRewind per alcune modifiche sul piano dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mentre si cerca di organizzare un cronoprogramma, il Commissario Straordinario ha scritto al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e alla Giunta per poter comunicare la sua impossibilità, nel periodo di maggio, di partecipare attivamente al Consiglio Comunale.

“Gentili Sig. Sindaco, Sig. Presidente,

nell’esprimere la mia gratitudine per la cortese attenzione che le SS.LL. hanno voluto riservare allo scrivente, invitandomi alle sedute del Consiglio Comunale che si terranno in data 13 e 14 maggio 2024, mio malgrado mi spiace dover comunicare la mia impossibilità ad essere presente in entrambe le date indicate, in ragione dell’incalzare degli impegni istituzionali che mi vedranno necessariamente presente in quei giorni a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a trovare soluzioni condivise, ad ogni livello, a favore del SIN di Crotone – Cassano e Cerchiara di Calabria”.

“Rimane intesa la mia ferma volontà, reiteratamente espressa in tutti i consessi pubblici, di accelerare e portare a buon esito tutte le iniziative ad esclusivo beneficio della comunità di Crotone e di tutte le realtà territoriali esposte da troppi anni ai rischi per la salute pubblica e l’ambiente. Sarò dunque disponibile a presenziare ad altre sedute del Consiglio Comunale, a partire dalla seconda decade del mese di giugno 2024, in date da concordare tra le rispettive Segreterie.

Cordiali saluti, Prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo”.

