Bonelli: “il Ponte sullo Stretto è una grande truffa”

StrettoWeb

“Il Ponte non è necessario, è una grande truffa ai danni degli italiani, non solo della popolazione del Sud. Sottrae 14 miliardi di euro, per un’opera fatta con una gara pubblica 19 anni fa”. Così il leader dei Verdi Angelo Bonelli, a Palermo.

Bonelli ha anche detto: “Il governo Meloni insiste con politiche che fanno male al clima. Trasformare il nostro Paese, specialmente il Sud, in un hub del gas significa non solo riconfermare una politica predatoria ma significa fare male alle politiche climatiche. Noi abbiamo bisogno di politiche che vanno in una direzione diversa da quella che dice Giorgia Meloni e da quella che dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani che invece di difendere le risorse destinate alla Sicilia dal Fondo di sviluppo e coesione se li è fatti scippare per fare un’opera, il Ponte sullo Stretto, i cui soldi andranno a finire al Nord”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.