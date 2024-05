La festa del Bologna in Champions e il cuore amaranto di Franco Colomba: “sogno vedere risorgere la Reggina”

StrettoWeb

E’ nato a Grosseto da genitori originari della Calabria, ma Franco Colomba è a tutti gli effetti bolognese. In Emilia da quando aveva 5 anni, Bologna è la sua città e anche per questo ha festeggiato la storica qualificazione in Champions League della squadra rossoblu. Nel farlo, ha evidenziato che poche volte ha vissuto una gioia simile nel calcio. Una di queste, ovviamente, a Reggio Calabria, in quella Reggina che ha rappresentato tantissimo nella sua carriera in panchina. Quella Reggina che vuole vedere risorgere.

“La felicità dura poco e quando arriva bisogna viverla pienamente”, ha scritto sui social l’ex allenatore amaranto, protagonista della salvezza nel primo anno di Serie A e della seconda promozione della storia in massima serie. “Oggi – si legge ancora – tutta Bologna era felice, anche mia nipotina Nina che se ne ricorderà per sempre. Questa stagione della squadra della mia città è stata un vero ‘Capolavoro’. Società, giocatori allenatore, sportivi, fantastici tutti. Sono gioie che io ho vissuto solo lontano da casa, ad Avellino da giocatore ed a Reggio Calabria da allenatore. Voglio vederle risorgere presto e gioire ancora come oggi tutta Bologna“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.