Bimbo di 3 anni cade dal balcone ma si salva finendo sulle auto parcheggiate

Tragedia sfiorata a Soliera, in provincia di Modena, dove un bambino di 3 anni è caduto dal balcone, ma il volo è stato attutito dalle auto parcheggiate. Sul posto carabinieri e 118. Il bambino è stato elitrasportato in codice 2 all’ospedale Maggiore di Bologna. E’ in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

