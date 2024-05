Ex Reggina, Bellomo nel mirino: strane scommesse sulla sua espulsione in Ternana-Bari

StrettoWeb

Si sta creando un vero e proprio caso in merito all’espulsione di Nicola Bellomo nel finale di Ternana-Bari, gara di ritorno del playout di Serie B terminata 0-3. L’ex Reggina si è beccato il rosso al 78′, ma dalla panchina, dopo reiterate proteste con raccattapalle e arbitri. Il Fatto Quotidiano, in tal senso, ha sollevato la questione. I motivi? Tante giocate in una ricevitoria di Bari su una espulsione durante la partita, quotata 24 volte la posta.

Il bookmaker tuttavia non prevede di pagare per i cartellini ricevuti dai calciatori in panchina, quindi la vincita non può essere riscossa. Anche se il quotidiano nazionale non esclude giocate non solo da Bari, ma magari anche dall’estero. Il Fatto Quotidiano ha poi contattato il Bari e l’Avvocato di Bellomo, che però ha preferito non rispondere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.