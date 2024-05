Barcellona Pozzo di Gotto, disposta la riapertura al transito della provinciale 76

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, su segnalazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha revocato l’ordinanza di chiusura al transito della strada provinciale 76 di Spinesante di Aia Scarpaci (via Battifoglia), in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 13.

Nell’ordinanza si dispone, altresì, il ripristino della limitazione al transito, con divieto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, e l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limitazione di velocità a 30 km/h sul medesimo sovrappasso dell’autostrada Messina-Palermo A20, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

