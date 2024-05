Bandiere blu, boom a Messina con Taormina e Letojanni. L’elenco dei comuni siciliani

StrettoWeb

Assegnate a Roma le Bandiere blu dalla Foundation for Environmental Education, l’organizzazione non-governativa e no-profit con sede in Danimarca, a 236 località turistiche balneari. Grande successo per la provincia di Messina: mantengono il riconoscimento Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Roccalumera e Furci Siculo. Inoltre, ci sono due importanti ingressi: Taormina, con la spiaggia di Mazzeo, per la soddisfazione del sindaco Cateno De Luca e anche Letojanni.

Messina

Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto; Tusa – Lungomare; Alì Terme – Lungomare di Alì Terme; Roccalumera – Litorale; Furci Siculo – Litorale; Santa Teresa di Riva – Lungomare; Letojanni – Letojanni Centro; Taormina – Mazzeo.

Ragusa

Modica – Maganuco, Marina di Modica; Ispica – Santa Maria del Focallo; Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino; Scicli – Sampieri-Pisciotto; Ragusa – Marina di Ragusa

Agrigento

Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

Porti

Capo d’Orlando Marina (Capo d’Orlando)

Marina del Nettuno (Messina)

