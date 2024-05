Balneari, Molinaro: “la delibera sulle concessioni in Calabria è stata ispirata dalla Lega”

StrettoWeb

In relazione alla delibera della Giunta Regionale relativa alle concessioni agli stabilimenti balneari ed alle reazioni suscitate, interviene il consigliere regionale Pietro Molinaro, affermando che “la delibera della Giunta regionale sulle concessioni è stata ispirata dalla Lega e ne siamo orgogliosi”. Il consigliere proseguendo evidenzia che “da mesi il gruppo della Lega in Consiglio regionale ha analizzato la problematica delle concessioni demaniali, confrontandosi con le associazioni dei gestori delle strutture balneari”.

“Tutto ciò ha condotto a formulare diverse ipotesi di iniziative normative; e tra queste, anche la sollecitazione al presidente Occhiuto affinché in Calabria si potesse sfruttare pienamente la condizione di regione in cui la risorsa spiaggia non è scarsa, facendone derivare che l’applicazione della “Direttiva Bolkestein”, può avvenire in modo assolutamente peculiare. Ora che questo è avvenuto non possiamo che esserne soddisfatti”.

“Il fatto che ci sia bisogno anche di una iniziativa legislativa a livello nazionale non è discussione, ma questo non consente a nessuno di sminuire il valore e la portata della delibera della Giunta Regionale della Calabria” – conclude Molinaro.

