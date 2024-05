Avellino-Catania, niente muro rossoblu al Partenio: vietata la vendita ai residenti in Sicilia

StrettoWeb

Il Catania è pronto a difendere la vittoria di martedì: l’1-0 contro l’Avellino, nei quarti di finale playoff di Serie C, gli consente di avere due risultati a disposizione per poter staccare il pass verso la finale four. Domani sera il ritorno in Campania, al Partenio, stadio di casa della corazzata di Pazienza, arrivata seconda in campionato.

La spinta dei tifosi rossoblu, però, non ci sarà. O comunque dei tifosi residenti in Sicilia. Il Prefetto della Provincia di Avellino, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia. Inoltre, ha disposto la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card del Catania F.C. sottoscritta in data antecedente al 20 maggio 2024, non residenti nella Regione Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.