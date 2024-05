Asili nido in Sicilia, Germanà: “grazie alla Lega in arrivo fondi per 780 nuovi posti”

StrettoWeb

“Grazie all’impegno del ministro Valditara e della Lega in arrivo 7,2 milioni di euro per Palermo, 5,76 milioni per Catania e 5,76 milioni per Messina, per incrementare i posti negli asili nido delle tre città metropolitane. In particolare, i posti da attivare sono 300 per Palermo, 240 per Catania e 240 per Messina“. Così il senatore siciliano della Lega, Nino Germanà.

“L’intervento permetterà, quindi, alle neo mamme di conciliare meglio la maternità con il lavoro. Parte dei fondi arrivano da un ulteriore stanziamento effettuato dallo stesso ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la Lega al governo risposte pragmatiche per le famiglie e per i nostri territori”, conclude Germanà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.