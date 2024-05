“ArcheoNostrum”, il patrimonio culturale subacqueo: un dibattio Unical

StrettoWeb

Nell’ambito delle attività di

collaborazione tra l’Università della Calabria e la Legione dei

Carabinieri Calabria, finalizzate alla tutela del mare, il prossimo 9 e 10 maggio, presso l’aula “U.Caldora” nel Campus di Arcavacata di Rende, si svolgerà il Forum “ArcheoNostrum” per un confronto scientifico, culturale e strategico sui tanti aspetti della tutela e valorizzazione dei beni culturali subacquei.

Nell’ambito del FORUM saranno affrontati i principali aspetti

legati alla tutela e al recupero del patrimonio culturale

sommerso, con particolare riferimento agli aspetti legislativi del diritto internazionale e a quelli operativi finalizzati alla ricerca e al recupero dei manufatti, alla tutela dei siti archeologici sottomarini, all’utilizzo delle nuove tecnologie volte alla conservazione, alla fruizione e alla salvaguardia degli ecosistemi marini nelle campagne di scavo subacqueo.

I lavori, organizzati in tre sessioni nella prima giornata e due sessioni e la tavola rotonda conclusiva nella seconda giornata, saranno preceduti dai saluti istituzionali dei rappresentanti dell’Università della Calabria, dalla Regione Calabria, dalla Legione dei Carabinieri, degli Ordini Professionali e della Sovrintendenza dei Beni Archeologici.

Giorno 9 maggio, nella prima sessione, coordinata dal prof.

Mauro La Russa del DIBEST, si affronterà il tema della

Conservazione e Protezione in situ del Patrimonio Culturale Subacqueo, nella seconda sessione, coordinata dal prof. Mario Maiolo del DIAM, si affronteranno gli aspetti di tutela dell’ecosistema marino e l’impatto ambientale delle attività subacquee per l’individuazione e il recupero dei reperti del patrimonio culturale sommerso, chiude la prima giornata la terza

sessione, coordinata dal prof. Fabio Bruno del DIMEG, che

tratterà il tema delle nuove tecnologie per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Giorno 10 maggio, nella prima sessione, coordinata dalla professoressa Giovanna Chiappetta del DISCAG, si affronteranno

gli aspetti giuridici della TUTELA del patrimonio culturale.

