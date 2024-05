“Archeologi per un giorno” al Museo Archeologico Lametino

StrettoWeb

Dopo il successo della scorsa edizione, sabato 18 maggio il Museo Archeologico Lametino ripropone il laboratorio ludico-didattico dal titolo “Archeologi per un giorno” che darà la possibilità a un gruppo di massimo 20 bambini dai sei ai dieci anni di cimentarsi nella simulazione di uno scavo archeologico. Il laboratorio di sabato 18 maggio partirà alle 16.30 e sarà a cura del dott. Marco Matarazzo e dell’assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Museo Roberta Scalzo.

Il Museo Lametino pone nella sua mission la didattica museale come strumento per ravvivare il dialogo tra società e Museo, per far conoscere il patrimonio culturale a tutte le generazioni, per includere nel tessuto sociale bambini, famiglie, disabili, immigrati, minoranze e altri gruppi sociali e per avere cittadini rispettosi del patrimonio artistico e culturale.

Attraverso lo strumento educativo della didattica, che si basa sull’interazione, il concetto di Museo si evolve da luogo di sola conservazione, in luogo aperto e strumento per far emergere i bisogni di cultura inespressi e latenti.

Nel corso dell’attività l’archeologo spiegherà ai piccoli partecipanti tutte le fasi dello scavo: dal rinvenimento e disegno dei reperti archeologici, alla compilazione della scheda U.S. e del matrix, fino alla musealizzazione. Verranno allestite delle cassette in cui sarà ricreata, in modo semplificato, la stratigrafia dello scavo archeologico e inseriti al loro interno reperti originali recuperati dai depositi del Museo.

I bambini dovranno poi disegnare il reperto, compilare la scheda U.S. e il matrix, come dei veri archeologi.

La partecipazione al laboratorio “Archeologi per un giorno” è gratuita. La prenotazione è aperta attraverso i seguenti due canali: telefono 3351732323 ed e-mail: drm-cal.lametino@cultura.gov.it.

