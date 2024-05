Antonio Cassano esalta Palermo, Catania e Reggio Calabria: “tremendo giocare, mamma mia…”

StrettoWeb

Non è la prima volta che esalta le piazze del Sud. Lui che, barese di nascita, è un meridionale doc. Antonio Cassano, quando parla, non è mai banale. Fuori dalle regole in campo, fuori dalle regole anche oltre il rettangolo verde, nella sua nuova vita da opinionista. I ricordi delle piazze del Sud, però, non li dimentica. Ospite del format catanese “sestarete”, infatti, ha elogiato la piazza etnea oltre a quelle di Palermo e Reggio Calabria.

“Piazze come Palermo, Reggio Calabria e Catania sono complicate. Io amo il sud, ma per la pressione che c’è è tremendo giocare in quegli stadi. Mamma mia”, ha detto, parlando anche del Catania in ottica playoff: “per le avversarie è complicato affrontarlo, perché ha uno status importante e possiede in rosa buoni giocatori, se non se la fanno addosso (ride, ndr)…”.

