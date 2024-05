Ancora incendi nel cosentino: a fuoco un lido a Diamante

StrettoWeb

Terribile incendio nella notte tra Diamante e Cirella, in provincia di Cosenza: il noto lido “Le Sirene” è infatti andato a fuoco distruggendo quasi completamente l’intera struttura. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dai locali della cucina presenti nell’attività di Via Glauco: il rogo, velocemente, si è poi esteso lungo il perimetro del lido.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che, per ore, hanno lavorato per estinguere le fiamme. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Scalea e Diamante per ricostruire l’accaduto: tutti gli indizi porterebbero ad un incendio di origine dolosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.