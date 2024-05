Cittanova, Ripepi presenta Nino Cento come candidato al Parlamento Europeo per Alternativa Popolare

StrettoWeb

“Domenica 12 maggio alle ore 19:00 presso Piazza Calvario a Cittanova presenteremo con grandissimo orgoglio la candidatura al Parlamento Europeo del Coordinatore Cittadino di Cittanova Nino Cento. Da anni servitore coraggioso e determinato della propria terra, la sua presenza nelle liste elettorali apporterà un grandissimo valore al partito di Bandecchi che si va affacciando sul panorama europeo”, lo ha dichiarato il Coordinatore Regionale della Calabria di Alternativa Popolare Massimo Ripepi.

Un partito di temerari, quello di Stefano Bandecchi che insieme a Massimo Ripepi, Nino Cento ed altre figure di spessore stanno lottando con coraggio contro le ingiustizie e i poteri forti ad ogni livello, per riportare la politica al servizio dei cittadini e svincolata dagli interessi dei singoli politici: “Una rivoluzione che, seguendo l’esempio di Rivoluzione Rheggio 743 a.C. si è estesa a livello nazionale e che guidata da un leader come Bandecchi porterà ad un grande cambio di passo in un’Europa ormai completamente scollata dai bisogni dell’Italia e degli italiani.” – ha spiegato Massimo Ripepi.

“Da qui, diventa fondamentale la presenza di Nino Cento nelle liste della circoscrizione Sud: un uomo coraggioso che si batte da anni con determinazione per la valorizzazione del territorio.” – ha concluso Massimo Ripepi – “La Calabria farà sentire la sua voce: ma per fare questo servono gli uomini giusti nei posti giusti! Di pavidi che si vendono per interessi personali ne abbiamo visti già troppi e tutt’oggi ne paghiamo le conseguenze! Per questo, vi aspettiamo numerosi: ascolteremo le istanze di tutti perché i cittadini devono tornare al centro della politica!”. Seguirà al termine degli interventi un dibattito pubblico al fine di ascoltare le istanze dei cittadini.

