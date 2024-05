Alta capacità ferroviaria Messina-Catania, la TBM che scaverà la galleria Taormina passa da Roccalumera | FOTO

StrettoWeb

“In questo momento sta transitando sul nostro lungomare il pezzo più importante della TBM ( talpa) che andrà a scavare la galleria Taormina partendo dal cantiere di Sant’Alessio Siculo. Questi sono stati mesi di scontro con RFI e Consorzio Raddoppio, ma sempre sul piano istituzionale e per difendere le nostre comunità e per avere la certezza che il passaggio non avrebbe compromesso le nostre strutture stradali con certificazione appena rilasciata dopo il passaggio della TBM stessa, perché anche questo abbiamo preteso ed ottenuto”. E’ quanto pubblicato su facebook dal Sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo ieri sera a mezzanotte.

“Tutto è servito? Se oggi abbiamo una convenzione per le bretelle di Nizza di Sicilia approvata e quella di Sant’Alessio S. già caricata a sistema sul portale del MIT per essere approvata l, sicuramente si, e non è stato grazie ai leoni da tastiera. L’inizio dei lavori per le rampe ? Lo sapremo nella prossima settimana, ed in ogni caso una cosa è certa, indietro non si torna più”.

Continua a grandi passi il percorso della Sicilia verso infrastrutture moderne, veloci e al passo con i tempi. Alla faccia di chi blatera di “altre priorità” rispetto al Ponte sullo Stretto: è tutto già in cantiere.

