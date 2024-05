Allerta Meteo, grandi piogge e freddo anomalo in arrivo su Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Splende il sole, finalmente, in questa domenica di inizio maggio, in Calabria e Sicilia dopo il maltempo e l’instabilità dei giorni scorsi. Il clima è ancora fresco rispetto alle medie del periodo, con temperature inferiori alla norma e un vento teso dai quadranti settentrionali. Tuttavia, anche rispetto a ieri, le condizioni meteo stanno migliorando. Anche domani, lunedì 6 maggio, il tempo rimarrà bello, stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su valori primaverili (parliamo di +22/+23°C, nulla di esagerato, non si tratta certo di caldo per il mese di maggio!).

Da martedì 7, però, le condizioni meteo peggioreranno bruscamente per l’arrivo di un nuovo ciclone che attraverserà l’Italia da Nord/Ovest verso Sud/Est. Stavolta la tempesta colpirà in modo molto diretto l’Italia meridionale, e in particolare Calabria e Sicilia. Martedì le condizioni meteo inizieranno a peggiorare con nuvolosità diffusa e prime deboli piogge, ma sarà mercoledì 8 che inizierà a piovere in modo violento soprattutto in Sicilia con temporali intensi, piogge torrenziali, grandine e venti impetuosi. Piogge che saranno però benvenute per contrastare la siccità che sta interessando l’isola.

Sempre mercoledì il maltempo si estenderà alla Calabria nel corso della giornata. Le temperature saranno in forte calo. Giovedì 9 sarà la giornata peggiore: pioverà tutto il giorno su quasi tutto il territorio calabrese e siciliano, e farà freddo: nelle città costiere come Messina, Catania e Reggio Calabria, le temperature massime faranno fatica a superare i +16/+17°C, come se fossimo in pieno inverno.

Venerdì 10 tornerà qualche schiarita, ma ancora in un contesto instabile e fresco. Non mancheranno piogge e temporali residui, in vista di un miglioramento nel weekend 11-12 maggio dopo una settimana dai connotati invernali, molto fredda e particolarmente piovosa.

