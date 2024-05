Allerta Meteo, caldo (ma non troppo) con lo scirocco. E nel weekend torna il maltempo

StrettoWeb

Situazione meteorologica molto particolare in queste ore in Calabria e Sicilia: è in atto un richiamo caldo pre-frontale rispetto al maltempo che sta colpendo il Nord Italia, e l’entità di questo caldo è davvero notevole in libera atmosfera ma i suoi effetti sono molto differenti al suolo in base alle varie località. In alcune zone fa caldo, molto caldo, quasi come fossimo in piena estate; in molte altre aree, però, fa fresco e il clima è umido, con temperature addirittura inferiori rispetto alle medie stagionali storiche di metà maggio.

Emblematico il caso di Messina: nella città peloritana, dopo una temperatura minima di +19°C all’alba, con cielo coperto, deboli piogge sporche di sabbia del Sahara e umidità relativa superiore al 90%, la temperatura in mattinata è salita fino a +30°C con umidità crollata al 30%. Adesso, in pieno giorno, siamo a +24°C con il 60% di umidità: tutto dipende dalla disposizione dei venti al suolo. Se e quando arrivano dal mare, il clima si mantiene fresco e umido; se invece arrivano da terra, allora l’aria si asciuga e fa molto caldo.

A Reggio Calabria, più esposta ai venti meridionali di scirocco e ostro, la minima è stata di +18°C e la massima è attualmente ferma a +22°C (esattamente come a Catania, Siracusa e Trapani). Fa fresco, quindi, con un tasso di umidità relativa sempre superiore all’80% anche in pieno giorno e con la sabbia del Sahara che oscura il sole.

Fa molto caldo, invece, nelle zone interne della Sicilia meridionale dove abbiamo +33°C a Comiso e Gela, +32°C a Ragusa, +31°C ad Acate. Situazione analoga con simili sbalzi in Calabria, dove Cosenza è a +30°C mentre la vicina Catanzaro è a +20°C.

Nei prossimi giorni la situazione non cambierà, ma aumenterà il maltempo. In un contesto costantemente di scirocco, con temperature elevate in libera atmosfera ma con grandi sbalzi al suolo per le condizioni orografiche locali, avremo numerosi transiti perturbati che scaricheranno al suolo piogge più consistenti rispetto a quelle degli ultimi giorni e anche grandi quantità di sabbia del Sahara. Il primo di questi transiti sarà sabato 18 maggio, quando pioverà su tutto il territorio siciliano e poi – nel corso del pomeriggio-sera – in risalita da sud/ovest anche in quello calabrese:

Insieme alle piogge cadrà tanta sabbia del Sahara che in queste ore si trova in sospensione nell’atmosfera:

