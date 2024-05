Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’allarme per domani in Sicilia: “forti temporali per tutto il giorno”

StrettoWeb

Come già previsto abbondantemente nei giorni scorsi su StrettoWeb, il tempo sta peggiorando in queste ore al Sud anche se ancora in modo molto moderato. Il cielo è coperto con le prime deboli piogge tra Sicilia e Calabria, ma il clou del maltempo sarà domani e dopodomani, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio.

Proprio a tal proposito, l’Aeronautica Militare ha appena diramato un bollettino meteo per la giornata di domani, 8 maggio, in cui si legge: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 07/05/24. Sulla Sicilia si prevedono dalla mattina di domani, mercoledì 8 maggio 2024, e per le successive 24 ore precipitazioni intense, a carattere di rovescio o temporale“.

