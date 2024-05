“Affrontare la Povertà e il Disagio Sociale”: l’impegno di Catanzaro

StrettoWeb

La povertà e il disagio sociale rappresentano una sfida sempre più urgente e complessa nella nostra società contemporanea. Affrontare efficacemente questi problemi richiede un impegno congiunto e coordinato da parte di istituzioni, organizzazioni della società civile e cittadini. È proprio in questo contesto che si tiene il prossimo convegno dal titolo “Affrontare la Povertà e il Disagio Sociale: Un impegno comune”, programmato per il 18 maggio 2024, alle ore 10:00, presso l’Aula Sancti Petri in Via dell’Arcivescovado, 13 a Catanzaro.

L’obiettivo principale di questo convegno è quello di analizzare le cause della povertà e del disagio sociale, esaminare le sfide che queste problematiche pongono alla nostra società e discutere soluzioni concrete. Secondo i dati forniti dall’Istat, nel 2023 la povertà assoluta in Italia ha visto un aumento, con l’8,5% delle famiglie residenti colpite, pari a 5,7 milioni di individui.

Questo incremento, seppur lieve rispetto all’anno precedente, è motivo di seria preoccupazione, specialmente considerando che la percentuale di minori appartenenti a famiglie povere ha raggiunto il 14%, valore più alto degli ultimi dieci anni. Allo stesso modo, l’indice di povertà assoluta per le famiglie con un lavoratore dipendente è salito al 9,1%, coinvolgendo 944 mila nuclei.

Questi dati dimostrano l’urgenza di affrontare la questione della povertà in modo mirato e strategico, coinvolgendo tutti i settori della società. Il convegno sarà moderato dal Dr. Claudio Sandro Venditti, Presidente del Forum delle Associazioni delle famiglie, e vedrà la partecipazione di una variegata lista di relatori, tra cui spiccano:

– Dr. Ugo Bianco, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria

– Dr. Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro

– Monsignore Claudio Maniago, Arcivescovo Diocesi Metropolitana Catanzaro – Squillace

– Dr.ssa Annunziata Saladino, Vicepresidente ANS dipartimento Calabria

– Dr.ssa Stefania Leopoldo, Assistenza Sociale Comune di Lamezia Terme

– Prof. Charlie Barnao, Ordinario di Sociologia, Università Magna Graecia di Catanzaro

– Dr.ssa Nunzia Coppedé, Responsabile Sportello Informativo Disabilità, Comunità Progetto Sud

– Don Pietro Pulitanò, Direttore Caritas Diocesana Diocesi Catanzaro – Squillace

– Don Piero Puglisi, Presidente Fondazione Città Solidale – Catanzaro

– Avv. Candida Tucci, Presidente Filiera Sanità Confapi Calabria

– Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, Presidente Accademia Calabra – Socio Onorario ANS Dipartimento Calabria

– Dr. Varone Fortunato, Direttore Generale Dipartimento Lavoro Regione Calabria

– Dr.ssa Raffaella Contartese, Direttore Regionale Vicario INPS Calabria

Questo panel di relatori rappresenta una vasta gamma di esperienze e competenze, garantendo una discussione ricca e approfondita sul tema della povertà e del disagio sociale. Il convegno offre un’opportunità unica per individuare strategie concrete e soluzioni efficaci per

contrastare la povertà e promuovere il benessere sociale.

