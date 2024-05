“L’AeQuilibrium Cup” arriva a Corigliano-Rossano: al via il trofeo di volley delle Regioni

StrettoWeb

Corigliano-Rossano ospiterà l’appuntamento più importante della pallavolo giovanile italiana. Si terrà infatti nella nostra città l’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni. Il Trofeo delle Regioni, manifestazione Nazionale Indoor, è la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile ed è organizzato sul territorio dalla FIPAV (Federazione italiana pallavolo) con il supporto dei suoi Comitati territoriali.

L’evento rappresenta il culmine dell’attività di tutte le rappresentative regionali, gli atleti che compongono le squadre sono i migliori selezionati nel corso della stagione. La manifestazione è riservata agli atleti Under 16 (Under 15 femminile, Under 16 maschile) e si compone di 2 tornei: Indoor Femminile e Maschile. Ogni Torneo è disputato da 21 squadre, ognuna in rappresentanza della propria Regione.

Il Trofeo ha l’obiettivo di sviluppare, promuovere e qualificare la pratica della pallavolo giovanile sull’intero territorio nazionale. Organizzato sin dal 1982, fino al 1987 riservato solo alle formazioni maschili, l’evento rappresenta il culmine dell’attività di tutte le rappresentative regionali. L’evento si svolgerà dal 23 al 28 giugno.

Lo sport è uno strumento di aggregazione ma anche di promozione del territorio, e questi eventi sono occasioni uniche per consolidare la presenza della nostra città nell’orbita dei grandi eventi sportivi nazionali.

L’evento sarà presentato giorno 29 maggio, alle ore 11, nel corso di un incontro al Castello Ducale, alla presenza di una rappresentanza istituzionale del Comune, di Carmelo Sestito, Presidente Comitato Regionale FIPAV, Ernesto Azzarito Segretario Regionale FIPAV, Felice Vecchione, consigliere Nazionale FIPAV e Marco Mari Presidente comitato territoriale FIPAV.

Saranno inoltre presenti in sala i presidenti e rappresentanti delle società: FIPAV Corigliano Volley ssd, Pallavolo Rossano asd, asd Sporting Club, asd Pallavolo Murialdo e gli staff delle squadre calabresi che giocheranno il Trofeo delle Regioni.

