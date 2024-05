Addio ad Egidio Chiappetta, noto imprenditore cosentino

StrettoWeb

Lutto nel mondo dell’imprenditoria cosentina: è venuto a mancare Egidio Chiappetta, fondatore dell’omonima compagnia automobilistica che, da anni, è azienda leader sul territorio. Insieme ai figli Marcello, Maurizio, Silvana e Tiziana ha gestito quello che poi è diventato un punto di riferimento nel settore delle automobili nell’area tra Rende e Cosenza. Egidio Chiappetta aveva 96 anni.

Il cordoglio di Marcello Manna

“Se ne va con Egidio Chiappetta un pezzo importante di storia della nostra città. Un uomo che con saggezza ha saputo come pochi investire con lungimiranza sul nostro territorio e tramandare una passione mai sopita ai suoi figli e nipoti. Una passione, quella per i motori, che ha trasformato in opportunità anche per chi ha lavorato al suo fianco”.

“Rende oggi perde uno dei suoi più illustri cittadini, la Calabria uno degli imprenditori che più hanno dato lustro a questa regione. Ai suoi cari vadano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di questa città. Che la terra gli sia lieve”.

