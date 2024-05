Come accompagnare i giovani al voto per le Europee: l’evento di formazione a Reggio Calabria

StrettoWeb

“Ren(EU)w” è un progetto coordinato da APICE – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa in partenariato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore 6 Istruzione e Sport, nato per rafforzare a rendere sistemico il lavoro di informazione, sensibilizzazione, promozione e accompagnamento dei giovani, specialmente i nuovi elettori, verso l’esperienza del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo nel 2024, da cui il titolo.

Prevede la realizzazione di un ciclo di attività di respiro internazionale, composto da sessioni di educazione alla cittadinanza attiva e democratica, un programma di online webinar sulla cittadinanza digitale, la partecipazione europea dei giovani e l’esercizio del diritto di voto alle Elezioni europee, un residenziale di alta formazione e attività per la partecipazione al X Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani.

La European School

In questa cornice progettuale si inserisce la European School, week-end di alta formazione con giovani, esperti e decisori politici, dai diversi livelli decisionali, dall’ambito metropolitano a quello europeo, rivolto a 30 giovani dai 16 ai 35 della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tra gli ospiti che contribuiranno ai lavori ci saranno anche rappresentanze dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale Giovani, della Fondazione Megalizzi, dell’Università di Roma 3, nonchè decisori dai diversi ambiti territoriali. Il programma definitivo sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina web di progetto e sui canali social di APICE.

Le parole del Consigliere Filippo Quartuccio

“Abbiamo voluto supportare questo progetto e in particolare questa European School di alta formazione per offrire ai giovani della nostra Città Metropolitana la possibilità di formarsi e in-formarsi in vista delle prossime Elezioni Europee, in primis, e più in generale di attivarsi in quanto cittadini europei in grado di vivere la dimensione sovranazionale anche all’interno dei propri territori e nella quotidianità”, dichiara Filippo Quartuccio, consigliere metropolitano con Delega alle Politiche internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo.

L’intervento di Alessandro Coppola, Presidente Apice

“La European School del progetto Ren(EU)w è un’occasione preziosa per avvicinare i giovani della nostra Città Metropolitana, specialmente i nuovi votanti, alla consapevolezza di essere effettivamente cittadini europei, di avere una voce e di poter indirizzare istanze ai decisori rispetto ai bisogni e le aspirazioni dei giovani stessi, con la stessa possibilità di essere ascoltati che hanno i loro coetanei di altre città italiane ed Europee. L’importante è apprendere come esercitare i propri diritti di cittadinanza!”, dichiara Alessandra Coppola, Presidente APICE.

Info e luogo dell’evento

La European School si terrà presso Le Saline Resort, Saline Joniche (RC), dal 24 al 26 Maggio 2024. Tutti i costi di vitto e alloggio sono coperti dal progetto. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato, su richieste, a chi abbia preso parte almeno all’80% del programma. Chiusura delle registrazioni ad esaurimento dei posti disponibili, fino al 15 maggio 2024, registrandosi attraverso il modulo online disponibile a questo link: https://shorturl.at/beuEI. Per ulteriori informazioni è contattare le youth workers referenti dell’attività:

Silvia Cotroneo: silvia.cotroneo@apiceue.net

Carmen Ranieri: carmen.ranieri@apiceue.net

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.