Accoltellamento tra 15enni al Liceo, don Giovanni: “i genitori sono assenti nell’educazione dei figli”

StrettoWeb

“Ho appena sentito telefonicamente il dirigente scolastico del liceo Classico “Leonardo da Vinci ” Francesco Pratico(è di Masella!!!) dopo il triste episodio accaduto oggi. Siamo d’accordo sul fatto che oggi i genitori sono assenti nell’educazione dei propri figli. Come educatore e sacerdote invito i genitori a trasmettere valori ai propri i figli e a stare loro vicino. Gli esempi che a loro date e i valori con cui li crescete saranno gli stessi con cui diverranno gli adulti di domani. Date il buono esempio ai vostri figli è di fondamentale importanza per il loro futuro. Cari genitori i vostri figli vi guardano e vi imitano, non dimenticatelo !!! Prego per entrambi le famiglie e per i ragazzi nella speranza che non si verifichino episodi di questo genere. #uniamociepreghiamo Coraggio e avanti !!!”. E’ quanto afferma il noto parroco reggino Don Giovanni Zampaglione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.