A Venetico l’evento “Di te mi Fido”

Si è svolto mercoledì 8 maggio presso l’Ist.Comprensivo Stefano D’Arrigo, l’evento “Di te mi Fido” inserito all’interno delle attività del Dogday 2024 ed organizzata da Hermes Milazzo Onlus con il patrocinio del Comune di Venetico e la collaborazione dell’istituto ospitante.

Si tratta più nello specifico di un’attività di zooantropologia didattica rivolta agli alunni della scuola primaria finalizzata all’assegnazione di borse di studio riservate al primo classificato delle classi seconda, terza e quarta elementare che saranno erogate dall’Associazione Hermes Milazzo Onlus.

A presentare il tutto è stato il giornalista Giovanni Remigare che ha dato la parola, per i saluti, alla vice preside, la Prof.ssa Mariangela Arcoraci e al vice sindaco Salvatore Mezzatesta, a seguire è stato il turno della Dott.ssa Felicia Manicastri Presidente dell’Ass.Hermes Milazzo Onlus che ha voluto ringraziare Venetico e l’istituto comprensivo per aver aderito al progetto già vivo da dieci anni. Al termine dei saluti la giornata è proseguita con la dott.ssa Iole De Luca, Medico Veterinario Esperto in Comportamento, Alessandro Montes, presidente ACS insieme ad Otto, Andrea D’Amico con Yaya e Giuseppe Cusumano con Tiffany, Educatori ed Istruttori Cinofili che hanno parlato ai bambini del cane, del rispetto reciproco e delle regole basilari per una convivenza serena. Inoltre i volontari di ENPA Messina hanno regalato gli album “Amici Cucciolotti “ tanto desiderati e graditi da tutti gli alunni.

Importante la collaborazione anche con la Fondazione Crimi nella persona del suo Presidente, il dott. Rocco Crimi, con un valido supporto alla tematica trattata.

Numerosi e attentissimi gli alunni che hanno partecipato all’incontro didattico. I prossimi appuntamenti sono fissati per i giorni 17-18 maggio nell’aula magna dell’Istituto S.D’Arrigo e per il 19 maggio, a partire dalle 15:00, con la giornata conclusiva del Dog Day con tantissime attività per far conoscere da vicino il mondo del cane con tutte le sue meraviglie. Presenti anche la capitaneria di porto e l’ACS che, con alcune dimostrazioni in mare, metteranno in luce l’importante lavoro nel campo del salvataggio dei nostri amici a quattro zampe.

