A Reggio Calabria è ancora Domenica Latina con Salsa Revolution

Torna la Domenica Latina di Salsa Revolution presso l’Asd Gatto di Vito, passione e dedizione in vista del Mi Gente Dance Festival di Tropea dal 31 Maggio al 2 Giugno. “Una stagione invernale di primissimo livello fatta di tanto lavoro per il sano divertimento di tutti gli appassionati di questo meraviglioso mondo“, si legge in una nota a firma del maestro Davide Strati.

“Noi ci mettiamo testa ma soprattutto cuore, noi siamo inclusivi perché soltanto insieme si possono raggiungere grandi risultati. Ci vediamo questa domenica“, conclude il Maestro Strati.

