Vuoto a perdere, il fenomeno della denatalità in Italia: incontro a Lamezia Terme

Nell’incantevole cornice del Chiostro di San Domenico a Lamezia

Terme, giorno 27 aprile 2024 alle ore 18:00 sarà presentato il libro “Vuoto a perdere. Il collasso demografico. Come invertire rotta” di Marco Esposito, giornalista, responsabile della sezione Economia del “Mattino”, in precedenza ha collaborato per “Milano Finanza”, la “Voce”, “Il Messaggero” e “la Repubblica”. La prefazione è a cura del Professore Gian Carlo Blangiardo.

L’incontro organizzato dall’Associazione Osservatorio delle Due Sicilie, vedrà la presenta dell’autore dott. Marco Esposito che dialogherà con la dott.ssa Roberta Saladino ricercatrice in “Storia economica, demografia, istituzione e società nei paesi del mediterraneo”, l’introduzione dell’evento sarà a cura del Presidente dell’Associazione Osservatorio delle Due Sicilie Architetto Alessandro Malerba.

L’intendo è quello di stimolante e coinvolgere tutti i su una tematica purtroppo sottovaluta e fondamentale per il futuro di una nazione. Senza scendere nei dettagli e, soprattutto, senza rivelare il finale, sabato scopriremo il perché a vivere il fenomeno della denatalità e sarà un’importante occasione per conoscere gli attori e le cause che hanno portato il fenomeno in Italia, per poi esaminare assieme le soluzioni serie proposte dall’autore per invertire la rotta.

