Viola, domenica contro Salerno l’ultima impresa Playoff: tutti gli scenari possibili

La stagione della Myenergy Viola non finisce di sorprendere. I reggini avevano iniziato con un magro bottino di 1-4 le prime 5 partite dei Play-In Gold vedendo ridursi sempre più le speranze di accedere ai Playoff. Su StrettoWeb avevamo già sottolineato come i giochi non fossero ancora chiusi invitando la Viola a rialzarsi e i tifosi ad avere fiducia. Chiaro, la situazione era complicata e i ragazzi di coach Cigarini si trovavano spalle al muro e obbligati a vincere, ma nello sport si sa, in condizioni del genere, c’è chi crolla e chi invece tira fuori gli attributi.

E il secondo caso è quello della Viola. Con due vittorie in due incontri da dentro o fuori contro Angri e Monopoli i reggini hanno ottenuto due vittorie preziosissime tenendo vivo il sogno Playoff. Domenica, nell’ultima giornata dei Play-In Gold, la Viola affronterà Salerno in un PalaCalafiore che si prospetta stracolmo di gente (si toccherà la fatidica quota 2000?) con in palio un posto fra le prime 6 della classifica che equivale a un pass per i Playoff. Vediamo di seguito tutti gli scenari possibili.

Viola ai Playoff di Serie B Interregionale: tutte le combinazioni possibili all’ultima giornata contro Salerno

Facciamola semplice: se la Viola vince è ai Playoff. E lo è pure se non vince e contemporaneamente Ragusa e Sala Consilina battono Angri e Monopoli. I dubbi principali dei tifosi, in casi come questi, riguardano cosa succede con l’arrivo di due o più squadre a pari punti. Quindi analizziamo caso per caso.

La Viola vince contro Salerno e Monopoli batte Sala Consilina : tutte e 3 le squadre avrebbero 12 punti. Secondo il regolamento, in caso di arrivo di 3 o più squadre a pari punti si adotta il criterio della classifica avulsa. Si forma dunque una mini classifica in cui contano i punti raccolti negli scontri diretti, situazione che aprirebbe alla Viola le porte dei Playoff:

1)Monopoli: 6 punti (2 vittorie contro Sala Consilina, 1 vittoria contro la Viola)

2) Viola: 4 punti (1 vittoria contro Monopoli e 1 contro Sala Consilina)

3) Sala Consilina: 2 punti (1 vittoria contro la Viola)

: tutte e 3 le squadre avrebbero 12 punti. Secondo il regolamento, in caso di arrivo di 3 o più squadre a pari punti si adotta il criterio della classifica avulsa. Si forma dunque una mini classifica in cui contano i punti raccolti negli scontri diretti, situazione che aprirebbe alla Viola le porte dei Playoff: 1)Monopoli: 6 punti (2 vittorie contro Sala Consilina, 1 vittoria contro la Viola) 2) Viola: 4 punti (1 vittoria contro Monopoli e 1 contro Sala Consilina) 3) Sala Consilina: 2 punti (1 vittoria contro la Viola) La Viola vince contro Salerno, Monopoli batte Sala Consilina e Angri batte Ragusa : tutte e quattro le squadre avrebbero 12 punti in classifica. Nuova classifica avulsa a 4 e Viola ancora ai Playoff:

1) Monopoli: 8 punti (2 vittorie contro Sala Consilina, 1 vittoria contro la Viola e 1 contro Angri)

2) Viola: 8 punti (1 vittoria contro Monopoli, 1 contro Sala Consilina e 2 contro Angri)

3) Sala Consilina: 6 punti (1 vittoria contro la Viola e 2 vittorie contro Angri)

4) Angri: 2 punti (1 vittoria contro Monopoli)

: tutte e quattro le squadre avrebbero 12 punti in classifica. Nuova classifica avulsa a 4 e Viola ancora ai Playoff: 1) Monopoli: 8 punti (2 vittorie contro Sala Consilina, 1 vittoria contro la Viola e 1 contro Angri) 2) Viola: 8 punti (1 vittoria contro Monopoli, 1 contro Sala Consilina e 2 contro Angri) 3) Sala Consilina: 6 punti (1 vittoria contro la Viola e 2 vittorie contro Angri) 4) Angri: 2 punti (1 vittoria contro Monopoli) La Viola vince contro Salerno, Monopoli perde contro Sala Consilina e Angri batte Ragusa: Viola e Angri sarebbero a quota 12 punti davanti a Monopoli eliminata con 10 punti e dietro Sala Consilina ai Playoff a quota 14. Lo scontro diretto premia la Viola che ha ottenuto 2 vittorie in 2 partite contro Angri

Viola e Angri sarebbero a quota 12 punti davanti a Monopoli eliminata con 10 punti e dietro Sala Consilina ai Playoff a quota 14. Lo scontro diretto premia la Viola che ha ottenuto 2 vittorie in 2 partite contro Angri La Viola vince contro Salerno, Angri e Monopoli perdono : la Viola sale a quota 12 punti, stacca Monopoli e Angri ferme a 10 e va ai Playoff

: la Viola sale a quota 12 punti, stacca Monopoli e Angri ferme a 10 e va ai Playoff Sconfitta della Viola contro Salerno e sconfitte di Monopoli e Angri: tutte e tre le formazioni avrebbero 10 punti ma la Viola si qualificherebbe ai Playoff in virtù della classifica avulsa che la premia per i punti raccolti:

Viola: 6 punti (2 vittorie contro Angri e 1 contro Monopoli)

2) Monopoli: 4 punti (1 vittoria contro la Viola e 1 contro Angri)

3) Angri: 2 punti (1 vittoria contro Monopoli)

2) Monopoli: 4 punti (1 vittoria contro la Viola e 1 contro Angri) 3) Angri: 2 punti (1 vittoria contro Monopoli) Sconfitta della Viola contro Salerno e vittoria di Monopoli e/o Angri: la Viola resterebbe a quota 10 e sarebbe eliminata in quanto Sala Consilina e almeno un’altra squadra tra Monopoli e Angri avrebbero 12 punti. L’unico caso in cui i reggini non farebbero i Playoff.

