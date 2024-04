Viola, è qui la festa Playoff?! Le immagini più belle | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La Myenergy Viola raggiunge i Playoff! Contro ogni pronostico dopo l’1-5 post Molfetta, i reggini hanno battuto Angri e Monopoli negli scontri diretti arrivando all’ultima giornata con il vantaggio negli scontri diretti per la classifica avulsa e, nonostante la sconfitta contro Salerno all’ultima giornata, ha ottenuto il pass per i Playoff. I reggini affronteranno proprio Salerno al primo turno. Nel post gara è scoppiata la festa. I giocatori si sono lasciati andare ad abbracci e selfie con i tifosi sul parquet, poi in conferenza stampa si sono scambiati ‘gavettoni’ con coach Cigarini a dimostrazione della forte unità di gruppo presente nello spogliatoio.

Festa Viola! Gavettoni in conferenza stampa!

La festa dei giocatori della Viola!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.