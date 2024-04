I video fake di Hamas, “così i social manipolano gli studenti”: la rivelazione di Klaus Davi

StrettoWeb

Intervento accorato del giornalista Klaus Davi che, ospite della Comunità Ebraica Milanese, ha fatto una presentazione sul potere di Hamas di condizionare i social network e manipolare i giovani universitari (https://youtu.be/7p-hzo9yXPg). Dati alla mano, Klaus Davi ha spiegato alle oltre 3.000 persone sopraggiunte per assistere alla giornata di commemorazione delle vittime del 7 ottobre che, nel giro di 6 mesi, sono stati diffusi oltre 30 mila video fake dall’organizzazione terroristica (https://iari.site/2024/01/28/la-guerra-sui-social-media/). Secondo i dati citati da Klaus Davi, Hamas ha prediletto per le sue incursioni piattaforme come TikTok e Telegram (su tutti), oltre che X e Instagram (https://www.nytimes.com/2023/10/18/technology/hamas-social-media-accounts.html).

Klaus Davi ha attaccato Telegram definendolo una ‘zona franca’ della propaganda antisemita e ha criticato l’élite giornalistica e politica italiana per essersi dimostrata disattenta rispetto al potere manipolatorio dei terroristi arabi. Nel suo applauditissimo intervento Davi ha anche citato dati elaborati da OmnicomMediaGroup per il quotidiano Libero secondo cui i servizi televisivi dedicati alle sigle terroristiche arabo-palestinesi contano di un grado di attenzionalità superiore rispetto a Israele del 30%. “Hamas ha un’immagine più pseudo rivoluzionaria e interpreta una certa attenzione dei giovani”, ha dichiarato durante l’intervento Klaus Davi (https://time.com/6330005/the-oct-7-massacre-revealed-a-new-hamas-social-media-strategy/).

Per il massmediologo le proteste nelle università sono assolutamente legittime e non vanno minimamente ostacolate, ma sono frutto della manipolazione di Hamas a cui Israele non ha saputo contrapporre una strategia convincente.

