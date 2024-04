Viaggio in Treno Storico sulla Ferrovia Jonica con “Il treno della Magna Graecia”

StrettoWeb

“La nostra Associazione da oltre un anno sta lavorando all’obiettivo di creare una rete tra Enti Pubblici, associazioni ed operatori turistici per lo sviluppo del turismo ferroviario, sia con i treni storici di Fondazione FS Italiane che con i servizi intermodali del Regionale di Trenitalia Molti sono gli Enti Territoriali che hanno aderito alla rete del progetto Viaggia in Treno e scopri la Calabria:

– Città Metropolitana di Reggio

– Comune di Bagnara Calabra

– Città di Palmi

– Città di Crotone

– Città di Catanzaro

– Comune di Locri

– Comune di Brancaleone

– Comune di Badolato

– Comune di Soverato

– Comune di Bova

Per i territori sopra elencati….e non solo…abbiamo creato itinerari in treno storico e treno regionale che stanno avendo un riscontro di pubblico sempre più grande, così come per gli eventi che negli anni passati abbiamo sviluppato con Il Treno della Sila – Ferrovie della Calabria“. E’ quanto scrive l’Associazione Ferrovie in Calabria.

“Il workshop nasce pertanto con l’intento di fare il punto sull’evolversi delle attività ed incontrare le associazioni che già collaborano con la rete e ci auspichiamo, incontrare altre associazioni che operano nel campo turistico e della mobilità dolce e che vogliono proporci la loro collaborazioni!! Pertanto l’invito nostro e degli importanti relatori che parteciperanno, è rivolto a tutte le associazioni che si occupano di turismo, escursionismo e mobilità dolce, nonché agli operatori economici che sono interessati al turismo ferroviario e al progetto VIAGGIA IN TRENO E SCOPRI LA CALABRIA.

Vi aspettiamo il 3 maggio alle ore 15.00 per lavorare insieme allo sviluppo FerroTuristico della Calabria‼️

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@ferrovieincalabria.it“, conclude l’Associazione Ferrovie in Calabria.

Il Treno della Magna Graecia

Un viaggio nel tempo sulle carrozze storiche “Centoporte” della Fondazione FS Italiane degli anni ’30 con la possibilità di effettuare 3 bellissimi itinerari turistici

Escursione a Stilo ed Eremo di Montestella con pranzo incluso

Soverato con la visita guidata dell’antico borgo e il percorso di trekking a Petrizzi

Parco Archeologico di Scolacium

Possibilità di effettuare itinerari in treno storico anche con partenza da Locri – Monasterace – Soverato.

Prezzi scontati in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie.

Per tutte le informazioni www.ferroviedellemeraviglie.it

