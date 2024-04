Unione e cooperazione: grande successo per l’assemblea regionale di Avis Calabria

StrettoWeb

Entusiasmo ed energia: è il clima respirato durante la 53° Assemblea Regionale Avis 2024. Due intense giornate quelle svoltesi all’Hotel 501 di Vibo Valentia che ha chiamato a raccolta dirigenti e volontari in rappresentanza delle sedi Avis di tutta la Calabria. Il presidente di Avis Calabria, Franco Rizzuti, ha guidato i lavori assembleari.

Ad affiancarlo: Domenico Nisticò, componente Direttivo Avis Nazionale con delega ai Progetti Scuola; Antonino Posterino, vice presidente; Katiuscia Mastroianni, segretario e responsabile gruppo scuola Avis Calabria; Francesco Simonetti, tesoriere. E’ stata illustrata la relazione attività del Consiglio Direttivo e approvato il Bilancio Consuntivo 2023 e quello Preventivo 2024.

Tra i vari interventi, hanno preso parola i presidenti provinciali Avis: Franco Pietro Parrottino (Catanzaro), Luigi D’Errico (Cosenza), Pietro Vitale (Crotone), Giovanna Micalizzi (Reggio Calabria), Caterna Forelli (Vibo Valentia). Tutti concordi nel commentare positivamente l’atmosfera di unione e costruzione che l’Avis Calabria sta vivendo.

E’ stato presentato il video del Progetto “Inverso: dal virtuale al reale”, cofinanziato da AVIS Nazionale, con il patrocinio della Regione Calabria e del Dipartimento Turismo Marketing territoriale e Mobilità e della Calabria Film Commission.

Un’iniziativa, lanciata da AVIS e coordinata da Francesco Broso, per promuovere fra le giovani generazioni, oltre alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti, anche e soprattutto i valori di cui Avis è portatrice, ovvero solidarietà, volontariato, senso civico e amore verso il prossimo. La realizzazione finale verrà mostrata a Catanzaro, in Cittadella Regionale, nelle prossime settimane.

E’ stato, inoltre, sottoscritto un protocollo di intesa tra Avis Calabria e Ufficio del Garante Regionale della Salute per la Calabria, alla presenza del Garante della Salute per la Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, al fine di collaborare per migliorare, coordinare e agevolare gli interventi per la tutela e la promozione della salute, della sicurezza e del benessere psico-fisico dei cittadini, soprattutto nel mondo della scuola.

“Usciamo da questa Assemblea – ha evidenziato il presidente Franco Rizzuti – con nuova forza e vigore. Abbiamo lavorato in armonia, riassumendo quanto realizzato nell’anno sociale appena trascorso e guardando verso gli obiettivi futuri. Ringrazio tutta la squadra, i dirigenti e, soprattutto, i volontari che sono la nostra marcia in più. E, poi, riprendendo le parole di Domenico Nisticò, siamo fieri dei tanti giovani che vivono la nostra associazione, apportando idee innovative e nuova linfa, e rappresentano non solo il futuro ma lo straordinario presente dell’Avis”.

