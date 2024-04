Uber arriva in Calabria, Occhiuto incontra Tony West | DATA e VIDEO

StrettoWeb

Importante annuncio per Roberto Occhiuto, presidente della Regione: “da giugno ci sarà Uber in Calabria”. Il Governatore forzista ha incontrato a Roma il vicepresidente della società di trasporto automobilistico privato, Tony West, cognato di Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti. La data di partenza è fissata per il mese di giugno.

“Abbiamo fatto due leggi per dare la possibilità a Uber e non solo a Uber di stare in Calabria e di fare il lavoro che in Calabria oggi potevano fare soltanto i tassisti. Il governo ce le ha impugnate, noi ci siamo costituiti davanti la Corte Costituzionale, abbiamo vinto e quindi abbiamo aperto il mercato”, conclude Occhiuto.

