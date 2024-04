Turismo accessibile a tutti: incontro al convento San Gregorio di Stalettì

StrettoWeb

Coniugare offerta turistica e territorio per valorizzare l’accoglienza, questo l’argomento intorno al quale ruoterà l’incontro-dibattito che si terrà a Stalettì, sabato 13 aprile 2024, alle ore 17, al Convento San Gregorio Taumaturgo: “Per un turismo accessibile a tutti”, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Gentile. L’iniziativa ha lo scopo di creare attraverso l’esperienza sul campo (operatori di case vacanza, B& B) la nascita e la regolarizzazione di nuove opportunità (considerati siti archeologici e luoghi Cassiodorei), capacità di offrire servizi sempre più adeguati e di qualità.

Il territorio con il suo centro storico intatto, dalle viuzze e scorci sul Mare Jonio, può diventare attrazione nel rivitalizzarlo e creare indotto, anche attraverso botteghe e punti di degustazione. Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, ancora una volta coglie l’occasione per esaltare le ineguagliabili bellezze paesaggistiche, oltre ai prestigiosi giacimenti culturali, che ricadono nel territorio di Stalettì.

Un solo esempio per tutti, la suggestiva grotta di San Gregorio, riportata in locandina, dove peraltro è stato girato l’inizio del fortunato documentario “Figli del Minotauro”, del regista Eugenio Attanasio, premiato in Italia e all’estero. Area mitica non lontana da Pietragrande, ricadente nel territorio di Montauro, altro gioiello jonico per la cui promozione turistica ha speso tutte le sue energie l’indimenticabile prof. Saverio Grande, al quale sono state intitolate le biblioteche comunali di Gasperina e, recentemente, di Cropani.

Ma Saverio Grande meriterebbe anche l’intitolazione proprio del piazzale di Pietragrande, che ha amato più di ogni altro luogo al mondo. I giovani possono essere punto di forza dell’iniziativa promossa a Stalettì, in quanto attraverso una serie di progetti, facendo leva sul senso di appartenenza ai luoghi di nascita, possono far sviluppare piccole realtà produttive, come avvenuto nel vicino borgo di Badolato che ha saputo coniugare accoglienza e territorio.

Sabato 13 aprile interverranno Luigi Quintieri maestro Chef di cucina (autore di libri di enogastronomia), che illustrerà il concetto di saper coniugare la sapienza dei gusti con le opportunità di lavoro e azione turistica. Sul piano della promozione dei luoghi, parlerà Luca Oliva con la sua esperienza maturata alle grotte di Papasidero, mentre il Presidente del GAL Marziale Battaglia avrà il compito di illustrare le opportunità delle normative sui possibili finanziamenti, oltre che di evidenziare i progetti portati avanti dal Gruppo di azione locale.

Turismo comunque significa anche capacità manageriali, case e luoghi da veicolare tra domanda e offerta: ne parlerà Bruno Carpinelli dell’area manager Sud Italia della Novasol. “Stiamo lavorando per rilanciare questo territorio – ha sottolineato il sindaco Mario Gentile – in questo primo anno vogliamo creare le basi per nuove opportunità, mirate valorizzare la nostra area sospesa tra mare e collina”. I lavori saranno moderati dal giornalista Salvatore Condito.

