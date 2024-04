Tragedia a Rende: colto da malore mentre guidava, muore poco dopo

StrettoWeb

Tragedia nel pomeriggio a Rende: un uomo di 47 anni è stato colto da malore improvviso mentre era alla guida della sua auto su Viale Principe. Il conducente, avvertendo che qualcosa non andava, ha fatto in tempo a posteggiare l’auto e scendere. Un passante, vedendolo in difficoltà, ha cercato di prestare soccorso ma il 47enne è morto tra le sue braccia colto da infarto. Sul posto è giunta la municipale per veicolare il traffico e personale del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

