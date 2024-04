Tragedia nel cosentino: uomo muore schiacciato dal trattore | NOME

StrettoWeb

Tragedia a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza: uo uomo di 87 anni, Domenico Carlomagno, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. L’uomo, impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, è rimasto schiacciato dal pesante mezzo che si è ribaltato. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cassano, allertati da testimoni oculari che hanno visto il trattore sottosopra. Inutile l’intervento dellelisoccorso e del personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.