Un tour in sellino: “Bicimparo” fa tappa a Cosenza

Fa tappa a Cosenza il Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving 2024. Un’edizione ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento e il gioco tra le giovani generazioni, saranno affrontate importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale. Tema, quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.

A proposito di sicurezza stradale, il progetto potrà contare su un partner Istituzionale d’eccezione: la Polizia di Stato. Sarà infatti presente in tutte le tappe del tour il Camper Azzurro che coinvolgerà ragazzi e adulti in interventi formativi ed esperienziali dedicati alla sicurezza su strada.

L’iniziativa, che pure quest’anno vedrà impegnate in stretta collaborazione la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero, toccherà tutte le regioni Italiane e, come lo scorso anno, sarà seguito da uno staff di tecnici di alto livello. Nella città dei Bruzi, scelta quale unica tappa calabrese, l’appuntamento è per lunedì 8 aprile in Piazza dei

Bruzi, curato dalla Asd AbraCalabria in collaborazione con la struttura tecnica federale regionale e nazionale.

In mattinata, dalle 9.30 alle 13, la manifestazione sarà dedicata ai bambini dai 5 ai 15 anni e coinvolgerà studenti degli istituti comprensivi cittadini che svolgeranno l’attività con biciclette e caschi

messi a disposizione da Decathlon, anche quest’anno a supporto del progetto, su un percorso di abilità.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 spazio ai tesserati: Giovanissimi, ID, PG e C21 che si cimenteranno nei cinque settori di abilità per acquisire i punti necessari ad accedere alla successiva attività di gincana/sprint. Le prove permetteranno di selezionare la rappresentativa regionale che sarà chiamata a confrontarsi nella

finale nazionale del progetto prevista per il 21 giugno a Tarvisio, nell’ambito del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi!

Lunedì sarà in Piazza dei Bruzi anche il delegato regionale della Federciclismo, Francesco Corrado, che sin dal suo insediamento ha curvato con passione e decisione la politica federale all’avvicinamento dei più piccoli alla bicicletta, non solo quale occasione di sport, ma anche quale stile di vita per la formazione dei cittadini che verranno.

