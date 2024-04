StrettoWeb

Domenica di tensione a Parigi con una città messa a soqquadro a causa di proteste feroci da parte di numerosi afghani, come si evince dal video in alto. Al momento non si conoscono i motivi della contestazione, sta di fatto che la situazione è altamente scoppiettante.

Parigi è impaurita, sono ormai continue le proteste contro Macron e contro le politiche del governo francese per i più disparati argomenti.

