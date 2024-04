Tensione tra Iran e Israele alle stelle, Tajani: “guardia alta per attentati terroristici in Italia”

StrettoWeb

“In Medio oriente sta peggiorando il contrasto tra Iran e Israele, stiamo lavorando per una de-escalation. La tensione tra Iran e Israele in questo momento è alle stelle. In Italia non ci sono rischi imminenti, almeno per le informazioni che abbiamo, però certamente ci sono degli obiettivi potenziali, mai abbassare la guardia su obiettivi che i terroristi possono colpire. Ci sono i terroristi fai da te, quelli che si radicalizzano sui social, in carcere, cani sciolti, quelli che arrivano via mare mischiandosi tra gli immigrati“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino Cinque.

Il vicepremier ha ricordato che il governo ha provveduto a proteggere tutti i siti israeliani a rischio, “l’ambasciata in Italia è stata chiusa proprio per evitare attentati“. “Già c’è la guerra a Gaza, lavoriamo affinché si arrivi a un cessate il fuoco, vengano liberati gli ostaggi, si aiuti la popolazione palestinese. Ma c’è veramente una situazione di grandissima tensione“.

“La guerra in Ucraina non può andare avanti per anni”

Il ministro Tajani ha parlato anche della guerra in Ucraina e delle speranza di vedere la luce in fondo al tunnel. “L’Ucraina chiede aiuti soprattutto per la difesa aerea. Mancano i missili Patriot, che l’Italia non ha, per difendersi dagli attacchi russi. Gli aiuti dipendono molto dalle decisioni degli Usa ma mi pare che vadano nella direzione di sostenere Kiev. Certo bisogna porsi il problema della pace perchè non può andare avanti per anni una guerra che abbiamo alle porte: c’è il rischio di una escalation“, ha affermato.

