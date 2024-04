Taormina: controlli dei Carabinieri, 2 denunce

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Taormina sono stati impegnati in diversi servizi coordinati di controllo del territorio. In tale contesto, sono stati predisposti pattugliamenti con posti di controllo, attuati anche nelle ore serali e notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada. Nell’ambito del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 80 veicoli e più di 140 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nonché guida pericolosa, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, potendo causare incidenti.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato due persone rispettivamente per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di coltello di genere vietato.

Nell’ambito dell’attività antidroga due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati con delle dosi di marijuana e cocaina detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

