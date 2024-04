Taormina: arriva TaoBot, servizio all’avanguardia che rivoluzionerà il turismo in città

StrettoWeb

“Oggi abbiamo presentato, insieme all’assessore Sferra, TaoBot, un servizio all’avanguardia che rivoluzionerà il turismo a Taormina. Basato su tecnologia avanzata, TaoBot offre risposte immediate e personalizzate ai visitatori, semplificando le prenotazioni e migliorando l’esperienza complessiva“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Accessibile tramite l’app del Comune e presto su varie piattaforme di messaggistica, TaoBot è all’avanguardia nel fornire un servizio turistico efficiente e moderno, in linea con la nostra visione di una Taormina sempre all’avanguardia nel settore turistico. Anche in questo caso… Una marcia in più”, conclude De Luca.

