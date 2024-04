Suicidio Palermo, ennesima rimonta subita: 0-2 all’intervallo, il Pisa vince 4-3

StrettoWeb

Il Palermo perde per 4-3 a Pisa, dopo essere stato avanti per 0-2 all’intervallo e poi di nuovo per 2-3 con l’uomo in meno a dieci minuti dal termine. Mai risolti i soliti problemi difensivi di una squadra che adesso non può far altro che prendere coscienza di dover giocare i playoff da posizione neanche totalmente favorevole.

La partita

Una sola squadra, ma nel primo tempo. Si capisce tutto praticamente dall’inizio, quando Di Francesco mette dentro con un gran gol, ma vano. Riceve in profondità, stop a seguire d’esterno e poi di prima in porta, all’incrocio. Il Var, però, annulla per fuorigioco. Poco male. Dieci minuti e il gol arriva davvero: punizione, Brunori è un cecchino e fa 0-1. A ridosso dell’intervallo, poi, il raddoppio, con Lund servito in profondità. Doppio vantaggio all’intervallo.

La ripresa, però, è altra storia: il Pisa entra con altro piglio dagli spogliatoi, il Palermo invece non entra proprio: e così, all’ora di gioco, è già 2-2, con le reti di D’Alessandro e Bonfanti in quattro minuti. A peggiorare la situazione, il rosso a Gomes. Per i rosanero è notte fonda, anzi no. La squadra di Corini ha abituato alle montagne russe, a risultati altalenanti e a rimonte clamorose realizzate o subite. Dunque, nonostante l’uomo in meno, i siciliani conquistano un rigore e lo realizzano, sempre con Brunori, per il 2-3 a dieci minuti dal termine. Che però dura poco, perché Tramoni riceve dal limite su corner e incrocia col destro per il pazzo 3-3 di una partita infinita. Squadra altalenante e rimonte clamorose realizzate e subite, dicevamo. E così è: Tramoni infatti gela gli avversari e firma la doppietta personale che vale il 4-3 finale e incredibile.

Risultati Serie B, 31ª giornata

Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana

Classifica Serie B

Parma 65 Como 58 Venezia 57 Cremonese 56 Catanzaro 52 Palermo 49 Brescia 42 Pisa 40 Reggiana 40 Sampdoria 40 Cittadella 39 Sudtirol 38 Modena 38 Bari 35 Cosenza 34 Ternana 32 Spezia 31 Ascoli 31 Feralpisalò 27 Lecco 22

