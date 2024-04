Successo per il secondo seminario di “Math in action”

StrettoWeb

Il recente seminario della serie “Math in Action”, intitolato “Scelte vincenti: una introduzione alla Teoria del Decision Making” tenuto dal dott. Carmelo Nucera, si è distinto per il suo notevole successo e l’interesse vibrante che ha suscitato tra i partecipanti. L’evento, che si è svolto lo scorso venerdì 5 aprile presso l’Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ha segnato un punto di svolta nel dialogo tra la matematica e le sue applicazioni nel mondo reale, coinvolgendo esperti e appassionati in una discussione profonda e multidisciplinare.

Alla conclusione del seminario, si è sviluppato un ampio dibattito che ha visto la partecipazione attiva di molti partecipanti ed in particolare della psicologa Dominella Quagliata. Il dialogo interdisciplinare ha esplorato i vari aspetti della teoria del Decision Making, con un focus particolare sul problema del bias nelle analisi statistiche e le sue influenze sulla società e la percezione comune. Questa conversazione aperta tra il pubblico ed i rappresentanti del Comitato Scientifico Organizzatore ha offerto spunti di riflessione critica e ha evidenziato l’importanza di approcci consapevoli alla decisione in vari ambiti della vita quotidiana.

La presenza e l’interazione di esperti provenienti diverse discipline hanno arricchito il seminario, dimostrando come la Matematica possa fungere da ponte tra vari campi del sapere e contribuire significativamente alla comprensione di concetti complessi e alla soluzione di problemi concreti.

Con l’entusiasmo e l’interesse suscitato da questo secondo incontro, si rinnova l’invito al terzo ed ultimo seminario del ciclo “Math in Action“, che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 16:00, presso l’ormai familiare sede dell’Accademia delle Belle Arti. Questo appuntamento conclusivo promette di essere un’ulteriore occasione per esplorare l’applicazione della matematica in contesti innovativi e per continuare il dialogo costruttivo e interdisciplinare iniziato nei seminari precedenti.

Ricordiamo che la partecipazione agli eventi “Math in Action” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Per assicurarsi un posto e per ricevere un attestato di partecipazione al termine del ciclo di seminari, è indispensabile registrarsi online. Per maggiori informazioni e per la registrazione, visitate il sito ufficiale www.mathinaction.it.

Vi aspettiamo per concludere insieme questo entusiasmante viaggio attraverso la matematica applicata, per scoprire insieme nuove prospettive di conoscenza e di azione, invitano gli organizzatori.

