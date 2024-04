StrettoCrea annuncia CER3ERO: Un evento unico nel suo genere

StrettoWeb

Gli artisti Marco Pavone, Alessio Crisafulli in arte “Taimo” e Samuele Sciarrone in arte “Sam Levi” sono entusiasti di annunciare i dettagli dell’evento CER3ERO, in programma per il 27 aprile 2024 presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna. L’evento, a cui si potrà accedere solo previa presentazione dell’invito disponibile presso la Fumetteria “La Torre Nera” e la “Viscuso Art Gallery”. L’ingresso all’evento è fissato alle ore 18:00.

Sarà un’occasione per immergersi nell’arte e nell’intrigo, con opere ispirate al viaggio unico e personale tra inferno, purgatorio e paradiso rappresentato attraverso gli stili degli artisti Durante la serata, i presenti avranno l’opportunità di ammirare le opere degli artisti, assistere a performance live e godersi momenti di musica e intrattenimento. Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile recarsi presso la Fumetteria “La Torre Nera” e la Viscuso Art Gallery o consultare il sito web ufficiale “www.cer3ero.it”.

Non dimenticatevi di supportare l’evento seguendo i canali social “cer3eroartrevolution” e la rispettiva pagina Facebook. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento straordinario! Ricordiamo inoltre che l’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Messina, della Fumetteria “La Torre Nera“, MessinaCon, Stretto Crea e della Fondazione Architetti del Mediterraneo di Messina.

