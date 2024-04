Strage Suviana, folla in chiesa a Sinagra per l’ultimo saluto a Franchina

StrettoWeb

Il feretro di Vincenzo Franchina, il tecnico di 35 anni che ha perso la vita nell’esplosione della centrale idroelettrica sul lago di Suviana, da stamani è stato portato nella chiesa madre di San Michele Arcangelo a Sinagra (Me), il paese in provincia di Messina di cui era originario l’operaio. Il feretro è stato accolto da parenti, amici. In chiesa tanta gente rende omaggio alla vittima. Nel pomeriggio si svolgerà il funerale nella stessa chiesa alle 16.

