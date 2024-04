Lo storico yacht Marala arriva al largo delle Eolie: per affittarlo 230 mila euro a settimana | FOTO

StrettoWeb

Il mega yacht Marala è arrivato a Lipari, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, nelle immagini scattate da Ezio Cairoli. Il Marala, 59 metri di puro lusso, è il secondo yacht che arriva al largo dell’isola in poco tempo. Prima era arrivato il RoMa, 62 metri. Il Marala è un “nonno”: con i suoi 90 anni di servizio è utilizzato anche durante la Seconda guerra mondiale.

Lo yacht in questione ha avuto a bordo ospiti d’eccezione: il Re Juan Carlos di Spagna, il pittore Salvador Dalì, il cantante Frank Sinatra. L’ultimo grande nome ad aver messo piede sul Marala, lo scorso giugno a Panarea, è Re Guglielmo Alessandro con la regina Maxima dei Paesi Bassi.

Costruito nel 1931 nel cantiere navale di Camper & Nicholsons, in Inghilterra, il Marala venne commissionato nel 1931 dal magnate del petrolio della Shell, Sir Bernard Docker. Il nome scelto per l’imbarcazione è ispirato al matrimonio di Docker con la moglie Margaret. Nel 1996 fu poi l’imprenditore australiano Alan Bond ad acquistarlo e restaurarlo con cifre da capogiro. Nel 2001 il Marala è poi diventato il set di alcune scede del film Hollywood Confidential, film di Peter Bogdanovich con Kirsten Dunst. Nel 2002, messo all’asta, lo yacht è stato acquistato da un altro imprenditore australiano, Steve Owen.

Nel 2018 è stato poi venduto nuovamente all’attuale proprietario, che organizza crociere per nababbi. Con la sua struttura in acciaio, il Marala è stato progettato da Charles Nicholson, e naviga fino ad una velocità di 15 nodi. A bordo possono viaggiare fino a 18 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. Per poterlo utilizzare per una settimana il tariffario prevede un costo di 230 mila euro.

