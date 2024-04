Stop al numero chiuso a Medicina: “Fratelli d’Italia protagonista”

StrettoWeb

“Il gruppo di lavoro parlamentare ha consegnato i documenti per eliminare il numero chiuso a medicina. È stato un ottimo lavoro in cui Fratelli d’Italia è stata protagonista, al Senato, insieme a tutto il centrodestra. Tra loro voglio menzionare il senatore Mario Occhiuto, già brillante sindaco di Cosenza, che ringrazio per il suo impegno”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Il governo Meloni ha già aumentato i numeri disponibili quest’anno ed è auspicabile che si arrivi ad eliminare il numero chiuso consentendo a tanti ragazzi di poter accedere ai corsi di laurea. La Calabria ha già una facoltà consolidata a Catanzaro e un’altra facoltà, a Cosenza, destinata a crescere sempre di più, nella speranza che tanti ragazzi calabresi rimangano nella loro terra”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.