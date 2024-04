Stefano Bandecchi in Calabria, appuntamenti a Reggio e Cittanova | INFO

StrettoWeb

Il Segretario Nazionale di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, impegnato nel suo tour elettorale per le Europee che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, dal giorno 0 aprile al 07 aprile farà tappa col suo camper nelle città di Reggio Calabria, Cittanova, Vibo Valentia, Tropea, Francica e Cosenza per incontrare sostenitori, cittadini e il mondo produttivo e delle professioni.

A comunicarlo è il Coordinatore Regionale Massimo Ripepi, che accompagnerà il Segretario Bandecchi durante questo suo viaggio nel territorio calabrese.

Il programma degli appuntamenti pubblici sarà così articolato:

Giovedì 04 Aprile 2024

21:00 Incontro con i cittadini di Francica, Bar del Corso (Francica, Vibo Valentia)

Venerdì 05 Aprile 2024

10:30 Visita Mercato Viale Calabria (Reggio Calabria)

12:30 Incontro imprenditori e professionisti (Reggio Calabria)

16:30 Visita Azienda Cooperativa Agricola (Cittanova, Reggio Calabria)

18:30 Incontro con i cittadini di Cittanova biblioteca comunale piazza calvario presso villa comunale (Cittanova, Reggio Calabria)

Sabato 06 Aprile 2024

09:00 Bandecchi incontra i cittadini di Tropea, Bar Veneto P.zza V.Veneto (Vibo Valentia, Reggio Calabria)

11:00 Hotel Cala del Porto Via Roma Vibo Marina conferenza stampa/confronto con cittadini e imprenditori. A seguire, passeggiata sul lungomare (Vibo Valentia Marina)

17:00 Conferenza stampa per l’inaugurazione della sede regionale di Alternativa Popolare Calabria in via Frangipane n.72 (Reggio Calabria)

18:30 Passeggiata sul Corso Garibaldi e incontro con cittadini e commercianti (Reggio Calabria)

20:15 Incontro del segretario Stefano Bandecchi con i giovani di Alternativa Popolare Calabria, Auditorium Gilberto Perri (Campo Calabro, Reggio Calabria)

Domenica 07 Aprile 2024

10:30 Conferenza stampa e Incontro con i cittadini di Cosenza presso il Bar Qadara Piazza XI settembre (Cosenza)

